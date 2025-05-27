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Cтало известно имя нового тренера «Динамо»

«Чемпионат»: «Динамо» и Карпин устно договорились о контракте на €2,5 млн в год
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в ближайшее время будет назначен на аналогичную должность в московском «Динамо», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, стороны устно договорились о сотрудничестве. Зарабатывать 55-летний специалист будет порядка €2,5 млн в год.

Карпин — главный тренер сборной России по футболу. Некоторое время он совмещал тренерство в национальной команде и «Ростове», однако из ростовского клуба он был уволен по ходу прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

19 марта сборная России под руководством Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом. Летом российская команда сыграет два матча — 6 июня против сборной Нигерии, а через четыре дня после этой встречи — с Белоруссией.

Ранее сообщалось, что Кубок России починили.

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