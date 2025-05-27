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Кубок России починили

РФС получил отреставрированный трофей Кубка России
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Владимир Астапкович/РИА Новостик

Кубок России по футболу восстановлен, сообщает «Мутко Против».

По информации источника, трофей 26 мая был передан в Российский футбольный союз (РФС), где будет находиться до проведения Суперфинальной игры турнира.

О поломке кубка сообщала Sport Baza. За несколько дней до того, как приз должны были передать в Российский футбольный союз (РФС), он был разбит на заводе, расколовшись на несколько деталей. Дата реставрации трофея дважды переносилась — ожидалось, что кубок будет передан в РФС 23 мая, однако подрядчик не успел завершить работу к назначенному сроку.

По причине поломки трофея РФС не публиковал его традиционных фотографий, которые обычно появляются в преддверии финального матча.

В Суперфинале Кубка России «Ростов» сыграет против московского ЦСКА. Встреча состоится 1 июня на стадионе «Лужники». Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

Ранее «Динамо» призвали назначить российского главного тренера.

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