Кубок России починили

Кубок России по футболу восстановлен, сообщает «Мутко Против».

По информации источника, трофей 26 мая был передан в Российский футбольный союз (РФС), где будет находиться до проведения Суперфинальной игры турнира.

О поломке кубка сообщала Sport Baza. За несколько дней до того, как приз должны были передать в Российский футбольный союз (РФС), он был разбит на заводе, расколовшись на несколько деталей. Дата реставрации трофея дважды переносилась — ожидалось, что кубок будет передан в РФС 23 мая, однако подрядчик не успел завершить работу к назначенному сроку.

По причине поломки трофея РФС не публиковал его традиционных фотографий, которые обычно появляются в преддверии финального матча.

В Суперфинале Кубка России «Ростов» сыграет против московского ЦСКА. Встреча состоится 1 июня на стадионе «Лужники». Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

Ранее «Динамо» призвали назначить российского главного тренера.