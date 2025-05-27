«Динамо» призвали назначить российского главного тренера

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что руководству столичного «Динамо» стоит дать шанс Ролану Гусеву на постоянной должности главного тренера команды.

По его словам, бело-голубых не должен тренировать зарубежный наставник.

«Я рад за Ролана, команда вполне неплохо играет, может быть в какой-то степени присутствует и везение. Думаю, что он заслужил шанс попробовать себя главным тренером. Не надо стесняться и опять приглашать иностранных специалистов, пора и своих привлекать к работе. Они приезжают сюда только зарабатывать деньги», — заявил Пономарев.

Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после поражения команды в Кубке России от московского «Спартака» (1:2), когда в отставку был отправлен Марцел Личка. После этого бело-голубые выиграли три встречи Российской премьер-лиги и перед последнем туром вели борьбу за третье место, уступая ЦСКА только по личным встречам. В заключительном туре «Динамо» проиграло на выезде «Краснодару» и опустилось на пятое место в таблице.

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