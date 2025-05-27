Footmercato: Роналду может вернуться в Европу и сыграть на клубном ЧМ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может продолжить карьеру в одном из европейских клубов. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, на руках у 40-летнего форварда есть два предложения от клубов из Европы, их имена не называются.

10 апреля появилась информация, что Роналду может продлить трудовое соглашение с саудовским клубом. Журналист Джанлуиджи Лонгари написал, что руководство клуба предложило 40-летнему португальцу подписать контракт до лета 2027 года.

Действующий контракт Роналду с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта португалец станет владельцем 5% доли клуба.

11 мая издание Marca сообщило, что «Аль‑Наср» приостановил переговоры о продлении контракта с Роналду.

Ранее в «Спартаке» решили избавиться от воспитанника.