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У «Динамо» предсказали смену тренера

Тренер Гладилин заявил, что «Динамо» не даст Гусеву должность главного тренера
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что руководство столичного «Динамо» не оставит Ролана Гусева на постоянной должности главного тренера команды.

По его словам, бело-голубые не станут рисковать и доверять клуб специалисту без опыта работы главным тренером в чемпионате России.

«Это решать будет руководство «Динамо», я думаю, что вряд ли они пойдут на это. На будущий сезон у них большие задачи, не думаю, что в клубе будут рисковать и идти в сезон с тренером, который до этого не имел опыта работы главным тренером», — заявил Гладилин.

Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после поражения команды в Кубке России от московского «Спартака» (1:2), когда в отставку был отправлен Марцел Личка. После этого бело-голубые выиграли три встречи Российской премьер-лиги и перед последнем туром вели борьбу за третье место, уступая ЦСКА только по личным встречам. В заключительном туре «Динамо» проиграло на выезде «Краснодару» и опустилось на пятое место в таблице.

Ранее Александр Мостовой поставил «Спартаку» тройку за прошедший сезон.

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