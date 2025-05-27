МОК ответил на вопрос о допуске российских хоккеистов до Олимпиады

МОК о допуске хоккеистов из РФ: рекомендация в отношении России остается в силе

В пресс‑службе Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировали ситуацию с допуском российских хоккеистов до Олимпиады 2026 года, заявив, что рекомендация в отношении российских команд остается в силе, Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение следовать ей, передает «Матч ТВ».

«Группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой. Мы принимаем к сведению, что IIHF подтвердила, что будет следовать этой рекомендации», — заявили в МОК.

4 февраля 2025 года Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России, которое длится с весны 2022 года. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

24 мая стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запросил у Международной федерации хоккея состав групп Олимпиады без участия сборной России. 25 числа глава IIHF Люк Тардиф сообщил, что МОК уже направил соответствующее уведомление Олимпийскому комитету России (ОКР). Однако Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что пока никакого уведомления получено не было.

Ранее сообщалось о том, что IIHF организует новый турнир для 12 европейских сборных.