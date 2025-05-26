Международная федерация хоккея создаст новый турнир для сборных из Европы

Международная федерация хоккея (IIHF) на конгрессе организации в Стокгольме приняла решение организовать новый турнир — Европейский кубок наций. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

В турнире примут участие 12 сборных. Соревнование создается для того, чтобы все сборные могли проводить значимые матчи во время международных пауз.

При этом формат соревнования пока не уточнен.

4 февраля 2025 года Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России, которое длится с весны 2022 года. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

24 мая стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запросил у Международной федерации хоккея состав групп Олимпиады без участия сборной России. 25 числа глава IIHF Люк Тардиф сообщил, что МОК уже направил соответствующее уведомление Олимпийскому комитету России (ОКР). Однако Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что пока никакого уведомления получено не было.

Ранее сборная США выиграла чемпионат мира по хоккею.