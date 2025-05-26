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В Госдуме рассказали, заслужил ли «Краснодар» победу в РПЛ

Депутат Журова о «Зените»: когда ты долго лидируешь, ты выступаешь на расслабоне
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Максим Блинов/РИА Новости

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что петербургский «Зенит» в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) играл расслабленно, передает «ВсеПроСпорт».

«Когда ты долгое время на первом месте, ты уже выступаешь на расслабоне. Все равно выиграю, думаешь. «Краснодар» заслужил это чемпионство по праву, Галицкий очень много сделал для этого», — сказала Журова.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В заключительном туре чемпионата России, который состоялся 24 мая, петербургский клуб на домашней арене со счетом 3:0 обыграл грозненский «Ахмат».

В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА. Первая игра завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0, в ответном матче петербуржцы в основное время уступили 0:2, а следом проиграли в серии пенальти.

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