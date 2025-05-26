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«Других планов нет»: шахматист Непомнящий высказался о смене гражданства

Шахматист Непомнящий заявил, что ему поступали предложения о смене гражданства
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Kalizhan Ospanov/Global Look Press

Ведущий российский шахматист Ян Непомнящий признался, что ему несколько раз предлагали сменить спортивное гражданство. Его слова приводит РИА Новости.

«Честно говоря, мне несколько раз поступали предложения из различных стран о смене спортивного гражданства. Но мне никогда не было это интересно. Буду ли продолжать выступать за Россию? Других планов у меня нет», — заявил он.

23 мая Непомнящий выиграл международный турнир «Кубок Карпова», который состоялся в Москве. Соревнования были посвящены 50-летней годовщине провозглашения чемпионом мира Анатолия Карпова.

По итогам девяти партий Непомнящий набрал шесть баллов. Кроме него в тройке оказались еще два россиянина: второе место разделили между собой Александр Грищук и Владислав Артемьев, в активе которых по 5,5 очка.

В начале 2025 года впервые в истории титул чемпиона мира по блицу был разделен между Непомнящим и Магнусом Карлсеном из Норвегии. В финальном поединке Карлсен одержал победу в первых двух партиях, однако Непомнящий ответил двумя выигрышами подряд. В трех последующих дополнительных партиях была зафиксирована ничья, после чего Карлсен предложил Непомнящему разделить титул чемпиона мира.

Ранее норвежский шахматист Карлсен объявил, что станет отцом.

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