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Акинфеев обратился к президенту ЦСКА Гинеру

Голкипер ЦСКА Акинфеев обратился к президенту клуба Гинеру
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в своем Telegram-канале поздравил с днем рождения президента столичного клуба Евгения Гинера.

«Евгений Леннорович – наш второй отец. Здоровья вам и вашей семье! Спасибо за команду, спасибо за помощь, советы, за все наши трофеи, за наш новый дом на Песчанке. И мы будем делать все, чтобы приносить домой новые трофеи», — написал Акинфеев.

В матче 30-го тура РПЛ 24 мая армейский клуб принимал «Пари Нижний Новгород». Акинфеев, который на все матчи РПЛ выходил с разными капитанскими повязками, в поединке сыграл в повязке с изображением Гинера, которому 26 мая исполнилось 65 лет.

ЦСКА одержал победу со счетом 2:0. Первый гол в этом поединке оформил Иван Обляков, реализовавший пенальти на 39-й минуте, а окончательную точку в этом матче поставил Артем Шуманский на 90-й минуте. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Василий Казарцев.

ЦСКА завоевал бронзовые медали Российской премьер-лиги (РПЛ). По итогам 30-ти туров столичный клуб под руководством Марко Николича набрал 59 баллов.

Команде еще предстоит сыграть в суперфинале Кубка России, который состоится 1 мая. Соперником ЦСКА является «Ростов».

Ранее стало известно будущее Валерия Карпина в «Динамо».

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