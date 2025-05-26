В сборную России могут найти нового тренера из-за назначения Карпина в «Динамо»

Агент Гурцкая: может быть, в сборную будут искать другого тренера вместо Карпина

Российский футбольный союз (РФС) может решить заменить главного тренера в сборной России из-за назначения нынешнего наставника команды Валерия Карпина на аналогичный пост в московское «Динамо». Об этом сообщил футбольный менеджер и агент Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!».

«Может быть, в сборную будут искать другого тренера. Это уже вопрос не ко мне. Это вопрос к «Динамо», Валерию Георгиевичу [Карпину] и РФС. На сегодняшний день до зимы ничего не поменяется, никто Россию не допустит пока в осенний период к официальным матчам. В совмещении сейчас вообще не вижу никаких проблем», — заявил он.

До этого Гурцкая сообщил, что РФС дал добро на то, чтобы Карпин совмещал посты в сборной и клубе.

14 мая СМИ сообщили о том, что Карпин близок к назначению на пост главного тренера московского «Динамо», однако сам специалист эту информацию не подтвердил.

Карпин — главный тренер сборной России по футболу. Некоторое время он совмещал тренерство в национальной команде и «Ростове», однако из ростовского клуба он был уволен по ходу текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

19 марта сборная России под руководством Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом. Летом российская команда сыграет два матча — 6 июня против сборной Нигерии, а через четыре дня после этой встречи — с Белоруссией.

Ранее Карпин объяснил невызов в сборную России игрока из США.