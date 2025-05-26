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Стало известно, почему иностранный футболист хочет уйти из «Спартака»

Игрок «Спартака» Барко хочет уйти из клуба ради вызова в сборную Аргентины
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Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко заинтересован в переходе в бразильский клуб «Фламенго», потому что хочет привлечь к себе внимание главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони. Об этом пишет издание RTI Esporte.

По информации источника, игрок рассчитывает, что может попасть в поле зрения тренера быстрее, если будет выступать в бразильской Серии А. Барко хочет получить вызов в национальную команду и сыграть на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Пока Барко провел только три матча в составе олимпийской сборной Аргентины, в которых не отметился результативными действиями.

В СМИ появилась информация, что «Фламенго» хотел бы подписать контракт с игроком, однако в клубе не готовы платить ту стоимость, которую затребовал московский «Спартак».

Барко 25 июля 2024 года перешел в московский «Спартак», подписав контракт на три года. Сумма трансфера составила €14 млн, что стало вторым среди самых дорогих трансферов в истории клуба. Он дебютировал за «Спартак» 28 июля 2024 года в матче второго тура чемпионата России против «Химок» (3:1), выйдя в стартовом составе и забив свой первый мяч.

Ранее экс-футболист «Спартака» назвал игрока, которого можно отпустить за хорошие деньги.

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