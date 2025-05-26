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Экс-футболист «Спартака» назвал игрока, которого можно отпустить за хорошие деньги

Экс-футболист Деменко: Угальде можно отпустить за хорошие деньги из «Спартака»
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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший футболист Максим Деменко заявил, что московский «Спартак» может рассмотреть продажу Манфреда Угальде, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Если клуб может заработать хорошие деньги, лучше игрока продать и найти кого-то за меньшие деньги. А если сумма будет минимальная, то я бы не спешил», — сказал Деменко.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Угальде провел 29 матчей, забив 17 мячей. Он стал лучшим бомбардиром турнира. Портал Transfermarkt оценивает Угальде в €15 млн.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин.

Сезон-2024/25 «Спартак» завершил на четвертом месте в турнирной таблице, химчане стали 12-ми.

Ранее сообщалось о том, что Угальде может покинуть «Спартак».

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