Боец MMA бросил вызов Дзюбе

Российский боец поп-ММА Артем Тарасов бросил вызов футболисту тольяттинского «Акрона» Артему Дзюбе, передает «Советский спорт».

«Дзюба, я слышал, что ты хочешь ворваться в поп-ММА. Ты плохо прокомментировал мой бой с Дациком. Ты сказал, что он был позорным. Устроим с тобой бой, и ты покажешь, что такое не позор», — сказал Тарасов.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), опередив по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Футболист забивал в РПЛ, Кубке России, Суперкубке России, Евро, чемпионате мира, Лиге наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

Ранее в «Акроне» ответили на вопрос о судьбе Дзюбы в команде.