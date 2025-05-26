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Российская пловчиха дисквалифицирована на два года из-за допинга

Российскую пловчиху Саламатину дисквалифицировали на два года за допинг
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Максим Богодвид/РИА Новости

Российская пловчиха Валерия Саламатина согласилась на двухлетнее отстранение из-за положительной допинг-пробы. Информация об этом появилась на официальном сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В пробе спортсменки был найден диуретик фуросемид. Диуретики могут ускорять вывод из организма других препаратов, таким образом скрывая наличие запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препаратов.

Саламатина сдала пробу 9 марта во внесоревновательный период, она не стала оспаривать отстранение и не сможет соревноваться до 7 мая 2027 года. Результаты пловчихи с 9 марта 2025 года аннулированы.

Спортсменке исполнилось 26 лет. В своей карьере она завоевала золото на юниорском чемпионате мира 2013 года в эстафете 4х100 м вольным стилем, а на взрослом уровне победила на Универсиаде-2017 и выиграла серебро чемпионата Европы — 2018 в эстафете кролем 4х200 м.

Международная федерация плавания (FINA) запретила российским и белорусским пловцам выступать на соревнованиях под своей эгидой даже под нейтральным флагом в марте 2022 года. 4 сентября 2023 года FINA сообщила, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в соревнованиях по плаванию в нейтральном статусе. В декабре 2024 года российские пловцы приняли участие в чемпионате мира на короткой воде.

Ранее были названы причины затяжного расследования допинг-дела украинца из «Челси».

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