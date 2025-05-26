Губерниев о Вяльбе: о ней осталось говорить недолго

Губерниев: Вяльбе с каждым высказыванием расписывается в своей некомпетентности

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о том, что она 15 лет говорит о необходимости построить базу для лыжников в среднегорье на высоте 1800 метров, передает «Матч ТВ».

«Лучше бы Вяльбе молчала. Елена Валерьевна с каждым высказыванием расписывается в своей некомпетентности. Слава богу, говорить о Вяльбе осталось недолго. Ее поменяют, и база будет построена», — сказал Губерниев.

20 апреля Губерниев поздравил Елену Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР. Журналист уже не раз заявлял о своем намерении сместить Вяльбе с поста президента.

Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 год был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК. Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка. ФЛГР она возглавила в 2010 году.

Ранее Губерниев сказал, что не будет заместителем Вяльбе в ФЛГР.