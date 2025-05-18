Губерниев: в Федерации лыжных гонок России работают непрофессионалы

Журналист Губерниев сказал, что не будет заместителем Вяльбе в ФЛГР

Журналист Дмитрий Губерниев заявил, что не собирается становится заместителем президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, передает «Матч ТВ».

«Дело не только в Елене Валерьевне, а во всей верхушке ФЛГР. Там работают непрофессионалы, а я приду с командой, которая выведет наши лыжи на космический уровень. Заместителем Вяльбе я не буду», — сказал Губерниев.

20 апреля Губерниев поздравил Елену Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР. Журналист уже не раз заявлял о своем намерении сместить Вяльбе с поста президента.

Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 год был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК. Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка. ФЛГР она возглавила в 2010 году.

Ранее Губерниев рассказал о планах на посту главы ФЛГР.