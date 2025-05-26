В IIHF ответили на вопрос о допуске российских хоккеистов на Олимпиаду

IIHF: решение о допуске сборной России на Олимпиаду-2026 остается за МОК

Международная федерация хоккея заявила, что решение о допуске сборной России на Олимпиаду-2026 остается за Международным олимпийским комитетом (МОК), передает «ВсеПроСпорт».

«Финальное решение остается за МОК, который должен передать информацию в Олимпийский комитет России. Все будет озвучено в соответствующее время», — заявили в пресс-службе IIHF.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

Ранее сообщалось о том, что сборная России по хоккею возглавит рейтинг IIHF.