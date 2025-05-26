Сборная России по хоккею возглавит рейтинг IIHF после победы США на ЧМ

Сборная России по хоккею возглавит рейтинг Международной федерации хоккея (IIHF) после победы сборной США на чемпионате мира.

Национальная команда Канады, которая проиграла в четвертьфинале Дании (1:2), лишится первой строчки рейтинга.

Россияне по итогам чемпионатов мира ежегодно получают 1520 очков как бронзовые призеры, поскольку на момент отстранения занимали третье место в рейтинге.

В финале США обыграли Швейцарию. Основное время матча завершилось нулевой ничьей. Американские хоккеисты забросили шайбу в первом овертайме, ее автором стал Тейдж Томпсон.

В матче за бронзовые награды сборная Швеции разгромила национальную команду Дании со счетом 6:2.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

Ранее Роман Ротенберг поздравил США с победой на чемпионате мира по хоккею.