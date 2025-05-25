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«Что-то сломалось»: состав «Зенита» назвали сильнейшим в РПЛ

Экс-игрок Дьяков: по осени было понятно, что в «Зените» что-то сломалось
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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков назвал состав петербургского «Зенита» сильнейшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) и заявил, что команда должна была выигрывать золотые медали первенства. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Все думали, что «Зенит» за 4–5 туров до конца чемпионата станет чемпионом. Но уже по осени стало понятно, что в команде что-то сломалось и все пропало. На бумаге и по составу «Зенит» на две головы сильнее всех и должен был забирать чемпионство», — заявил он.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В заключительном туре чемпионата России, который состоялся 24 мая, петербургский клуб на домашней арене со счетом 3:0 обыграл грозненский «Ахмат».

В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА. Первая игра завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0, в ответном матче петербуржцы в основное время уступили 0:2, а следом проиграли в серии пенальти.

Ранее стало известно, сколько заработал «Краснодар» за победу в РПЛ.

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