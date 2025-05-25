«Миром правят деньги»: Губерниев о шоу Загитовой и Медведевой

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев назвал коммерческой историей взаимодействия олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой и двукратной серебряной медалистки ОИ-2018 Евгении Медведевой. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Конечно, это интересное событие для нашего спорта, особенно когда за этим стоит серьезный спонсор. Видите, что деньги животворящие делают. Так и должно быть на самом деле. Если есть возможность устраивать совместные движухи, то все это идет на пользу. Поэтому очень хорошо, что так происходит. Девчонки — молодцы», — заявил он.

Медведева взяла интервью у Загитовой в рамках своего шоу «БеС комментариев», и фигуристки объявили, что будут сотрудничать. Медведева примет участие в рок-мюзикле на льду Загитовой «Ассоль», а Загитова выступит на гала-шоу Медведевой на ЦСКА-Арене.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала самую запоминающуюся фигуристку.