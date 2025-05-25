Сборная России объявила состав на матчи с Нигерией и Белоруссией

Сафонов вошел в состав сборной России на матчи с Нигерией и Белоруссией

Сборная России по футболу назвала окончательную заявку футболистов, которые вызваны на июньский сбор для товарищеских матчей с национальными командами Нигерии и Белоруссии. Информация об этом опубликована на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Всего в состав вошел 31 футболист.

Вратари: Матвей Сафонов, Андрей Лунев, Евгений Латышонок, Станислав Агкацев.

Защитники: Юрий Горшков, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров, Александр Сильянов, Валентин Пальцев, Илья Рожков, Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев.

Полузащитники: Кирилл Щетинин, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Данил Пруцев, Данил Глебов, Ярослав Гладышев, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Максим Глушенков, Андрей Мостовой, Лечи Садулаев, Антон Миранчук.

Нападающие: Дмитрий Воробьев, Иван Сергеев, Николай Комличенко.

25 апреля стало известно о том, что товарищеский матч между сборными России и Нигерии пройдет в «Лужниках» 6 июня. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее Карпин призвал не винить футболистов из-за высоких зарплат.