Жена Смолова рассказала об эмоциях после победы супруга в РПЛ

Карина Смолова, супруга форварда «Краснодара» Федора Смолова, в своем Telegram-канале высказалась о победе мужа в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявив, что рада за него.

«Я так счастлива за Федю, это для него было так важно. Мы весь год об этом говорили. Я его очень понимаю, потому что для него, как и для меня, карьера и личностный рост — это часть самоидентификации», — сказала Карина.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее иностранный тренер поздравил «Краснодар» с победой в РПЛ.