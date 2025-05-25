«Реал» объявил имя нового главного тренера команды

Новым главным тренером мадридского «Реала» стал испанец Хаби Алонсо, сообщает сайт команды.

Контракт со специалистом рассчитан до 30 июня 2028 года. На этом посту он заменил Карло Анчелотти, который подписал контракт со сборной Бразилии.

Алонсо руководил леверкузенским «Байером» с октября 2022 года. Под его руководством «Байер» выиграл чемпионат и Кубок Германии. В немецком клубе специалист провел 138 матчей, набирая в среднем 2,16 очка за игру. В активе тренера 89 побед, 31 ничья, 18 поражений, разница голов – 311:149.

9 мая в СМИ появилась информация, что мадридский «Реал» договорился с Алонсо по поводу его назначения на пост главного тренера команды. Стороны заключат рабочий контракт на три года.

В чемпионате Испании «Реал» занял второе место, набрав 84 очка. Чемпионом Испании стала каталонская «Барселона», у которой 85 баллов и матч в запасе.

В Лиге чемпионов «Реал» вылетел на стадии 1/4 финала, уступив по сумме двух матчей лондонскому «Арсеналу».

Ранее «Байер» проиграл в чемпионате Германии впервые за 15 месяцев.