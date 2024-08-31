Немецкий клуб проиграл в чемпионате впервые за 15 месяцев

Немецкий клуб «Байер» из Леверкузена проиграл в чемпионате страны впервые за 15 месяцев.

В матче второго тура команда Хаби Алонсо проиграла «РБ Лейпциг» со счетом 2:3.

Леверкузенцы повели со счетом 2:0, благодаря голам Джереми Фримпонга на 39-й и Алекса Гримальдо на 45-й минутах. Перед перерывом Кевин Кампль из «Лейпцига» отыграл один мяч. Во втором тайме гости забили еще дважды: дубль оформил бельгийский нападающий Лои Опенда. Он забивал на 57-й и 80-й минутах.

Это поражение стало первым в чемпионате Германии В последний раз «Байер» проигрывал в немецком чемпионате 27 мая 2023 года — тогда они проиграли «Бохуму» со счетом 0:3. За этот период леверкузенцы проиграли лишь один матч во всех турнирах — в финале Лиги Европы они были обыграны итальянской «Аталантой» со счетом 3:0.

В сезоне-2023/24 «Байер» стал чемпионом Германии впервые в своей истории.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее стали известны все участники розыгрыша Лиги чемпионов.