Медведев покидает «Зенит» и СКА

Александр Медведев покидает посты президента петербургского «Зенита» и клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

«Зенит» в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) занял второе место, СКА в КХЛ проиграл московскому «Динамо» на стадии 1/8 финала.

Отмечается, что Медведев уйдет на пенсию.

«Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» в матче заключительного тура РПЛ.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:0.

В первом тайме два мяча забил Андрей Мостовой. Он дважды реализовал пенальти. На 59-й минуте забил Педро.

Петербургский «Зенит» завершил чемпионат на втором месте, набрав 66 очков. Чемпионом России стал «Краснодар», набрав 67 баллов. «Зенит» в последний раз не становился чемпионом России в сезоне-2017/18, когда победителем турнира стал московский «Локомотив».

Победителем КХЛ сезона-2024/25 стал ярославский «Локомотив».

Ранее «Зенит» поздравил «Краснодар» с победой в РПЛ фразой «Зенит» — чемпион».