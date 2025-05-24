«Зенит» поздравил «Краснодар» с победой в РПЛ фразой «Зенит» — чемпион»

«Зенит» о победе «Краснодара» в РПЛ: «Зенит» — чемпион»

Петербургский «Зенит» на своем официальном сайте поздравил «Краснодар» с победой в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Поздравляем ФК «Краснодар» с чемпионством! Сегодня произошло очень знаковое и поворотное событие в нашем футболе. Мы будем жить теперь по-новому.

«Зенит» — чемпион», — говорится в сообщении.

В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», отставший от команды с юга России на одно очко. Бронзовые медали завоевал московский ЦСКА (59). Четвертое место занял московский «Спартак», набрав 57 баллов.

Ранее футболисты «Краснодара» на крышах машин выехали со стадиона после чемпионства.