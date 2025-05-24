«ПСЖ», за который играет российский голкипер Матвей Сафонов, стал обладателем Кубка Франции по футболу.

В финальном матче парижане обыграли «Реймс». Встреча завершилась со счетом 3:0.

В первом тайме мячи забили Ашраф Хакими и Брэдли Баркола, оформивший дубль. Во втором тайме зрители не увидели забитых мячей. Сафонов провел на поле все 90 минут.

«ПСЖ» уже стал чемпионом Франции. В матчах национального чемпионата Сафонов сыграл десять матчей, пропустив девять мячей. В Кубке Франции Сафонов провел пять матчей, пропустив три мяча.

Парижане в полуфинале Лиги чемпионов выбили из борьбы «Арсенал». Первая встреча «команд, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Для «ПСЖ» эта победа над «канонирами» стала первой в истории. В ответной игре команда из столицы Франции забила дважды — отличились Фабиан Руис и Ашраф Хакими. Лондонцы сумели ответить лишь одним голом, автором которого стал Букайо Сака.

В финале «ПСЖ» сыграет с миланским «Интером». Итальянская команда в драматичном противостоянии вырвала победу над «Барселоной» благодаря голу в дополнительное время. Ответный матч завершился со счетом 4:3 в пользу «нерадзурри».

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