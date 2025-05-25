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Сафонов о победе в Кубке Франции: не скажу, что это в привычку входит

Вратарь «ПСЖ» Сафонов о победе в Кубке Франции: очень приятно
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Manon Cruz/Reuters

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался в своем Telegram-канале о победе в Кубке Франции, отметив, что ему приятно завоевать трофей.

«Не скажу, что это в привычку входит, но приятно очень. Путь в Кубке был достаточно интересным. Я рад, что сыграл именно много игр в Кубке. И то, что мне доверили финал — мне очень важно», — сказал Сафонов.

В финальном матче парижане обыграли «Реймс». Встреча завершилась со счетом 3:0.

В первом тайме мячи забили Ашраф Хакими и Брэдли Баркола, оформивший дубль. Во втором тайме зрители не увидели забитых мячей. Сафонов провел на поле все 90 минут.

«ПСЖ» уже стал чемпионом Франции. В матчах национального чемпионата Сафонов сыграл десять матчей, пропустив девять мячей. В Кубке Франции Сафонов провел пять матчей, пропустив три мяча.

В финале «ПСЖ» сыграет с миланским «Интером». Встреча состоится 31 мая в Мюнхене. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

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