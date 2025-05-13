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Мостовой назвал фаворита финала Лиги чемпионов

Мостовой заявил, что «ПСЖ» должен обыграть «Интер» в финале Лиги чемпионов
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает «ПСЖ» фаворитом предстоящего финала Лиги чемпионов против миланского «Интера».

По его словам, французский клуб должен получить главный трофей европейского футбола в качестве воплощения своего инвестиционного плана развития.

«Рано или поздно «ПСЖ» должен чего-то добиться, клуб тратит миллиарды евро. Эта история похожа на «Манчестер Сити» — шейхи там тоже вкладывали безумные деньги и в конце концов Гвардиола смог выиграть с ними Лигу чемпионов. Уже больше десяти лет парижане вкладываются, так что должны же когда-то получить отдачу», — заявил Мостовой.

В полуфинальном противостоянии «Интер» одержал волевую победу над каталонской «Барселоной». Первый поединок, который состоялся в Испании, завершился со счетом 3:3. Основное время ответного матча, который прошел на стадионе «Интера», также завершился со счетом 3:3, футболисты «Интера» оформили победный гол уже в дополнительное время.

Французский клуб, в составе которого выступает российский голкипер Матвей Сафонов, оказался сильнее лондонского «Арсенала». Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу парижан, второй закончился с результатом 2:1.

Финал состоится 31 мая в Мюнхене.

Ранее суперкомпьютер назвал фаворита финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером».

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