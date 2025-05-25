«Черноморец» разочаровался отказом в выдаче лицензии РПЛ

«Черноморец» обратился к болельщикам после отказа в выдаче лицензии РПЛ

Футбольный клуб «Черноморец» официально прокомментировал отказ в выдаче лицензии, которая является необходимой для участия в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) в сезоне 2025/2026. Об этом говорится в заявлении клуба в Telegram-канале.

»«Черноморец» оставляет за собой право обжаловать решение в Апелляционном комитете РФС», — говорится в заявлении.

Представители «Черноморца» поясняют, что комиссия Российского футбольного союза приняла решение 23 мая. Сделано это было несмотря на факт того, что команда заняла третье место в Первой лиге. Кроме того, клуб впервые за 20 лет добился права на стыковые матчи.

«Черноморец» выразил разочарование произошедшим. Представители футбольного клуба уточнили, что спортивные достижения не всегда гарантируют успех вне поля. Также в клубе указали, что прогресс стал возможен благодаря слаженной работе игроков, а также тренеров, руководства и персонала.

24 мая сообщалось, что «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место. «Черноморец» в Первой лиге занял третье место, а «СКА-Хабаровск» — шестое.

Чемпионом России стал «Краснодар». В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

Ранее стало известно, кто рассудит матчи «Зенита» и «Краснодара».