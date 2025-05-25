На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Черноморец» разочаровался отказом в выдаче лицензии РПЛ

«Черноморец» обратился к болельщикам после отказа в выдаче лицензии РПЛ
close
Shutterstock/Vladimir Vasiltvich

Футбольный клуб «Черноморец» официально прокомментировал отказ в выдаче лицензии, которая является необходимой для участия в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) в сезоне 2025/2026. Об этом говорится в заявлении клуба в Telegram-канале.

»«Черноморец» оставляет за собой право обжаловать решение в Апелляционном комитете РФС», — говорится в заявлении.

Представители «Черноморца» поясняют, что комиссия Российского футбольного союза приняла решение 23 мая. Сделано это было несмотря на факт того, что команда заняла третье место в Первой лиге. Кроме того, клуб впервые за 20 лет добился права на стыковые матчи.

«Черноморец» выразил разочарование произошедшим. Представители футбольного клуба уточнили, что спортивные достижения не всегда гарантируют успех вне поля. Также в клубе указали, что прогресс стал возможен благодаря слаженной работе игроков, а также тренеров, руководства и персонала.

24 мая сообщалось, что «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место. «Черноморец» в Первой лиге занял третье место, а «СКА-Хабаровск» — шестое.

Чемпионом России стал «Краснодар». В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

Ранее стало известно, кто рассудит матчи «Зенита» и «Краснодара».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами