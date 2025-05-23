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Стало известно, кто рассудит матчи «Зенита» и «Краснодара»

Объявлены судейские назначения на матчи 30-го тура РПЛ
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч петербургского «Зенита» и грозненского «Ахмата» рассудит Сергей Иванов, главным арбитром матча между «Краснодаром» и московским «Динамо» назначен Артем Чистяков. На игре «Спартака» и «Химок» будет работать Егор Егоров, ЦСКА и «Пари Нижний Новгород» рассудит Василий Казарцев.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера на один балл. На третьем месте расположился московский ЦСКА, имеющий в активе 56 очков. Такое же количество баллов имеет столичное «Динамо». На два балла от них отстает «Спартак».

Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени. Примечательно, что судьба чемпионства в прошлом сезоне национального первенства также решалась в последнем туре, где ключевым был матч «Краснодара» и «Динамо».

Ранее был назван фактор, который может повлиять на чемпионство «Краснодара».

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