На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Футболист «Краснодара»: Галицкий очень много значит для нас

Игрок «Краснодара» Виктор Са: Галицкий очень много значит для нас
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Футболист «Краснодара» Виктор Са высказался о влиянии президента клуба на команду, заявив, что он много сделал для клуба, передает «Советский спорт».

«Галицкий очень много значит для всех нас, потому что он очень много сделал для города, для клуба. Мы работаем и и бьемся за него», — заявил Са.

В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», отставший от команды с юга России на одно очко. Бронзовые медали завоевал московский ЦСКА (59). Четвертое место занял московский «Спартак», набрав 57 баллов.

Ранее игроки «Краснодара» получили кубок чемпионов Российской премьер-лиги.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами