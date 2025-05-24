Футболист «Краснодара»: Галицкий очень много значит для нас

Игрок «Краснодара» Виктор Са: Галицкий очень много значит для нас

Футболист «Краснодара» Виктор Са высказался о влиянии президента клуба на команду, заявив, что он много сделал для клуба, передает «Советский спорт».

«Галицкий очень много значит для всех нас, потому что он очень много сделал для города, для клуба. Мы работаем и и бьемся за него», — заявил Са.

В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», отставший от команды с юга России на одно очко. Бронзовые медали завоевал московский ЦСКА (59). Четвертое место занял московский «Спартак», набрав 57 баллов.

Ранее игроки «Краснодара» получили кубок чемпионов Российской премьер-лиги.