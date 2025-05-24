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Футболист «Краснодара» назвал качества, которые помогли команде победить в РПЛ

Игрок «Краснодара» Сперцян: мы победили благодаря вере, стремлению и характеру
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Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что команда смогла победить в Российской премьер-лиге (РПЛ) благодаря вере, стремлению и характеру, передает «Чемпионат».

«Краснодар» стал чемпионом благодаря вере, стремлению и характеру. И тяжелой работе. Мы одна большая семья. Если бы не они… Посмотрите, что происходит на трибунах, даже на выездных матчах», — сказал Сперцян.

В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», отставший от команды с юга России на одно очко.

Ранее «Краснодар» стал седьмым клубом, выигравшим чемпионат России по футболу.

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