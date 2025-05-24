Сафонов сыграет в финале Кубка Франции

Голкипер «ПСЖ» Сафонов с первых минут сыграет в финале Кубка Франции с «Реймсом»

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов сыграет в стартовом составе в финале Кубка Франции с «Реймсом».

Встреча состоится 24 мая. Команды выйдут на поле в 22.00.

«ПСЖ» уже стал чемпионом Франции. В матчах национального чемпионата Сафонов сыграл десять матчей, пропустив девять мячей. В Кубке Франции Сафонов провел четыре матча, пропустив три мяча.

Парижане в полуфинале Лиги чемпионов выбили из борьбы «Арсенал». Первая встреча «команд, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Для «ПСЖ» эта победа над «канонирами» стала первой в истории. В ответной игре команда из столицы Франции забила дважды — отличились Фабиан Руис и Ашраф Хакими. Лондонцы сумели ответить лишь одним голом, автором которого стал Букайо Сака.

В финале «ПСЖ» сыграет с миланским «Интером». Итальянская команда в драматичном противостоянии вырвала победу над «Барселоной» благодаря голу в дополнительное время. Ответный матч завершился со счетом 4:3 в пользу «нерадзурри».

Ранее Суперкомпьютер назвал фаворита финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером».