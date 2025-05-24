Тренер «Краснодара» о победе в РПЛ: эмоция сравнима с рождением ребенка

Главный тренер »Краснодара» поделился эмоциями от победы в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявив, что испытывает эмоции, которые можно сравнить с рождением ребенка, передает »Матч ТВ».

«Эта эмоция сравнима с рождением ребенка. Исполнение большой мечты. Я сам из Краснодара, мы много лет шли к этому. До конца не могу понять, что произошло. Это вселенское счастье», — сказал Мусаев.

В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», отставший от команды с юга России на одно очко.

Ранее Александр Мостовой объяснил победу «Краснодара» в РПЛ.