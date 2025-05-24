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Известны команды, которые сыграют в стыках РПЛ

«Пари НН» и «Ахмат» сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ
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Алексей Даничев/РИА Новости

«Пари Нижний Новгород» и грозненский «Ахмат» сыграют в стыковых матчах за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В заключительном матче 30-го тура национального первенства нижегородский клуб на выезде проиграл московскому ЦСКА со счетом 0:2. Армейский клуб благодаря этой победе завоевал бронзовые медали РПЛ. «Ахмат» также в выездном поединке крупно уступил петербургскому «Зениту», встреча завершилась со счетом 0:3.

«Пари НН» и «Ахмат» заняли 13-е и 14-е место в РПЛ соответственно, что дает им право сыграть стыковые матчи с 3-4 клубами из Первой лиги.

Две последние строчки в турнирной таблице заняли «Оренбург» (15-е место) и воронежский «Факел» (16-е). Оренбуржцы в заключительном туре проиграли казанскому «Рубину» со счетом 2:4 и набрали 19 баллов. Воронежский клуб на домашнем стадионе сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» с результатом 1:1, всего за 30 туров в активе команды оказалось 18 баллов. Обе команды досрочно гарантировали себе вылет в Первую лигу.

Также в заключительном туре «Локомотив» разгромил «Акрон» со счетом 4:1, а махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» — 1:1.

Ранее экс-футболист ЦСКА рассказал, кто из россиян мог бы заиграть за сборную Бразилии.

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