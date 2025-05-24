«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России по футболу

«Краснодар» на своем поле обыграл московское «Динамо» и стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Краснодар» впервые стал чемпионом России. Команда с юга России была основана 22 февраля 2008 года. Президентом клуба является Сергей Галицкий. До этого сезона «Краснодар» трижды выигрывал бронзовые награды, а также один раз клуб брал серебро.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее суперкомпьютер назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ перед последним туром.