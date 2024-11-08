Легенда ЦСКА назвал необычную причину из-за которой его не взяли в «Спартак»

Бывший футболист московского ЦСКА Юрий Жирков рассказал, что в 2003 году он приехал на просмотр в московский «Спартак», но его не взяли в команду из-за отсутствия загранпаспорта, передает «Чемпионат».

«В междусобойчике первой и второй команд забил мяч и неплохо себя проявил. Но мне сказали, что у меня нет загранпаспорта. Наверное, «Спартак», не захотел заморачиваться с этой проблемой», — сказал Жирков.

Последним клубом футболиста стали подмосковные «Химки». Он провел за клуб три матча. До этого он выступал за «Зенит» на протяжении пяти лет и три раза становился чемпионом России.

Также Жирков известен по выступлениям за ЦСКА, с которым он дважды выигрывал чемпионат России, четыре раза Кубок страны, а в сезоне-2004/05 ему покорился Кубок УЕФА. В Англии россиянин играл за лондонский «Челси». В составе «пенсионеров» ему также удалось выиграть чемпионат страны и стать обладателем Кубка Англии.

Жирков провел 104 матча за сборную России, забив в них два мяча. В составе национальной команды в 2008 году он занял третье место на чемпионате Европы по футболу.

Ранее Жирков назвал себя «спартаковцем».