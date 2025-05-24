На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Краснодар» и «Динамо» назвали составы на заключительный матч РПЛ

«Краснодар» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

«Краснодар» и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Са.

«Динамо»: Лунев, Фернандес, Маричаль, Касерес, Фомин, Глебов, Кутицкий, Карраскаль, Гладышев, Нгамалё, Маухуб.

Встреча, которая состоится в Краснодаре на «Ozon Арене, начнется в 16:30 по московскому времени, как и все остальные матчи 30-го тура национального первенства. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Артем Чистяков.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 64 очка. Команда борется за золотые медали с петербургским «Зенитом», который отстает от «быков» на один балл. Для победы в РПЛ «Краснодару» нужна победа, при ничьей или поражении исход чемпионата будет зависеть от результата клуба из Санкт-Петербурга, который играет с «Ахматом».

«Динамо» идет на четвертой строчке в турнирной таблице, набрав 56 очков. Такое же количество баллов имеет московский ЦСКА, стоящий на строчку выше. Также на бронзу претендует московский «Спартак», уступающий конкурентам два балла.

Ранее «Краснодар» предостерегли от перегорания.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами