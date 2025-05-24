«Краснодар» и «Динамо» назвали составы на заключительный матч РПЛ

«Краснодар» и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Са.

«Динамо»: Лунев, Фернандес, Маричаль, Касерес, Фомин, Глебов, Кутицкий, Карраскаль, Гладышев, Нгамалё, Маухуб.

Встреча, которая состоится в Краснодаре на «Ozon Арене, начнется в 16:30 по московскому времени, как и все остальные матчи 30-го тура национального первенства. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Артем Чистяков.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 64 очка. Команда борется за золотые медали с петербургским «Зенитом», который отстает от «быков» на один балл. Для победы в РПЛ «Краснодару» нужна победа, при ничьей или поражении исход чемпионата будет зависеть от результата клуба из Санкт-Петербурга, который играет с «Ахматом».

«Динамо» идет на четвертой строчке в турнирной таблице, набрав 56 очков. Такое же количество баллов имеет московский ЦСКА, стоящий на строчку выше. Также на бронзу претендует московский «Спартак», уступающий конкурентам два балла.

Ранее «Краснодар» предостерегли от перегорания.