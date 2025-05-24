«Цена ошибки очень высока»: «Краснодар» предостерегли от перегорания

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин заявил, что «Краснодар» в последнем матче сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» столкнется с сильным давлением из-за важности поединка. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» будет чувствовать сильное давление, цена ошибки очень высока. Я не знаю, как сложится его игра в плане зрелищности. Надеюсь, в отличие от матчей против «Зенита» и ЦСКА, на этот раз у футболистов «Краснодара» будут огонь в глазах и азарт, должная заряженность на победу. Но при этом важно не перегореть», — заявил он.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера на один балл. На третьем месте расположился московский ЦСКА, имеющий в активе 56 очков. Такое же количество баллов имеет столичное «Динамо». На два балла от них отстает «Спартак».

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Примечательно, что судьба чемпионства в прошлом сезоне РПЛ также решалась в последнем туре, где ключевым был матч «Краснодара» и «Динамо».

Ранее олимпийский чемпион заявил, что в России недостаточно зрелищный и качественный футбол.