Губерниев: не думаю, что Овечкин сильно доволен итогами сезона

Журналист Губерниев заявил, что Овечкин может не быть доволен сезоном НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может быть не сильно доволен итогами сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение в комментарии «Матч ТВ» высказал журналист Дмитрий Губерниев.

«Овечкин в этом году собирает индивидуальные призы, как горячие пирожки. Но вопрос заключается в том, что свое величие он доказывает каждый раз. Но поскольку хоккей — игра командная, я не думаю, что Александр может быть очень сильно доволен итогами сезона», — заявил он.

Овечкин получил Приз Марка Мессье, который вручается хоккеисту, проявившему лидерские качества на льду и за его пределами.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1. В полуфинальной серии «Каролина» играет с «Флоридой Пантерз».

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

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