Гашек сделал заявление по вероятному недопуску России на Олимпиаду

Бывший чешский голкипер Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X порадовался вероятному недопуску сборной России по хоккею на зимние Олимпийские игры — 2024.

«Мы знаем, что, если бы россиянам разрешили участвовать, это означало бы, что это стало бы огромной рекламой их действий. Те люди, которые примут такое решение, будут нести прямую ответственность за жизни», — написал Гашек.

24 мая латвийский спортивный телеканал сообщил, что Международная федерация хоккея на льду приняла решение не допустить сборную России до участия на Олимпиаде-2026. Вместо россиян на Олимпийских играх выступит следующая по рейтингу команда — ей станет сборная Франции. При этом в Федерации хоккея России эту информацию опровергли.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее МОК запросил у IIHF состав групп Олимпиады без участия сборной России.