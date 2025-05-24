«Не ищу легких путей»: Рублев о выходе в финал турнира в Гамбурге

Теннисист Рублев о выходе в финал ATP-500: не знаю, почему все складывается

Российский теннисист Андрей Рублев после победы над канадским спортсменом Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале турнира серии ATP-500 признался, что не может объяснить свои успехи на этом соревновании.

«Почему на этой неделе все складывается? Не знаю. Я же не ищу легких путей. Когда есть шансы показать результат, я их упускаю. А тут, прямо перед «Ролан Гаррос», все пошло», — сказал Рублев в интервью на корте после поединка.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 25 минут. В активе Рублева четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-поинта из семи.

В решающем матче за трофей российский теннисист сразится с итальянцем Флавио Коболли, который обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри — 2:6, 7:5, 6:4. Игра состоится 24 мая, ориентировочное время начала — 15:30 мск.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); он стал победителем 20 турниров ATP, из них 16 титулов он завоевал в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

Ранее экс-теннисист оценил шансы россиян на турнире Большого шлема.