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Экс-теннисист оценил шансы россиян на турнире Большого шлема

Ольховский оценил сетку российских теннисистов на «Ролан Гаррос»
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Владимир Песня/РИА «Новости»

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте и двукратный финалист «шлемов» в парном разряде Андрей Ольховский оценил шансы россиян в мужской части сетки на турнире Большого шлема — «Ролан Гаррос». Его слова приводит Vprognoze.ru.

«У Рублева тяжелая сетка, у Хачанова до третьего круга вроде нормальная сетка, но опять же дальше он может встретиться с тем, кому проиграл, и это Алькарас, поэтому тоже тяжело будет. У Медведева хорошая сетка, и ему по силам на турнире показать хороший результат», — заявил Ольховский.

В первом круге турнира «Ролан Гаррос», который пройдет в Париже с 25 мая по 8 июня, Рублев сыграет против квалифаера / лаки лузера, Хачанов сразится с Александром Вукичем из Австралии, а Медведев — с Кэмероном Норри из Великобритании.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) наивысшую из россиян позицию занимает Медведев (11).

Ранее Медведев назвал условие для завершения карьеры.

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