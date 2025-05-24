«Скоро и вратарям запретят»: Акинфеев иронично высказался о работе VAR

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что не понимает некоторые трактовки судейских правил, в том числе и по назначению пенальти из-за попадания мяча в отставленную руку. Его слова приводит пресс-служба армейского клуба.

«Например, в матче «Динамо» и «Спартака» был момент, когда после подачи мяч попал в руку. Мне непонятны трактовки правил, как в принципе объясняется отставленная рука. Можно 500 раз посмотреть, и высказать столько же разных мнений. Думаю, что скоро и вратарям запретят играть руками», — со смехом сказал голкипер.

ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) перед заключительным, 30-м, туром. В активе команды 56 очков, такое же количество баллов имеет московское «Динамо», идущее четвертым. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар» с 64 очками, на один балл от «быков» отстает петербургский «Зенит».

В заключительном туре РПЛ ЦСКА на домашней арене сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Матч, как и все игры 30-го тура РПЛ, пройдет 24 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.

Также ЦСКА 1 июня сыграет с «Ростовом» в Суперфинале Кубка России.

Ранее появилась информация, что ЦСКА борется с «Рубином» за 24-летнего египтянина.