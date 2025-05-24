ЦСКА борется с «Рубином» за 24-летнего египтянина

Московский ЦСКА и казанский «Рубин» борются между собой за футболиста сборной Египта — 24-летнего центрального защитника каирского клуба «Замалек» Хоссама Абдельгамида. Об этом сообщает Legalbet.

По информации инсайдера Анара Ибрагимова, «Рубин» готов заплатить за трансфер Абдельгамида €600 тысяч, однако руководство «Замалека» требует €1,5 млн.

ЦСКА, в свою очередь, до сих пор находится в переговорах с каирским клубом и пытается договориться о цене трансфера.

Сообщается, что скауты армейского клуба посещали матчи «Замалека» в Египте и следили за развитием 24-летнего защитника.

В сезоне-2024/25 Абдельгамид сыграл в 38 матчах за клуб и записал на свой счет один гол и одну результативную передачу. Контракт защитника с «Замалеком» истекает 30 июня 2027 года.

Абдельмагид дебютировал за сборную Египта в сентябре 2023 года, но на данный момент провел всего два матча за национальную команду.

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