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ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» сдают позиции из года в год, заявил экс-тренер сборной России

Бывший тренер сборной России Плющев заявил, что уровень КХЛ упал
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что уровень Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) упал за последние годы и что многие клубы разочаровали своей игрой в сезоне-2024/25. Особенно Плющева расстроил хоккей, которые показали московские клубы, — ЦСКА, «Спартак» и «Динамо». Слова специалиста приводит Legalbet.

«ЦСКА разве не разочаровал в этом сезоне? А «Ак Барс»? «Металлург» не разочаровал? Очень жаль, что московские клубы продолжают сдавать свои позиции из года в год и не могут найти золотую середину, которая приносила бы им результат. И в целом уровень хоккея в КХЛ падает, об этом говорю не я один», — заявил Плющев.

Тем не менее бывший тренер сборной России отметил, что финал плей-офф КХЛ между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором» получился зрелищным.

«Локомотив» выиграл решающую серию в пяти матчах (4-1). «Трактор» сумел одержать лишь одну победу — в первом матче серии, а затем проиграл четыре встречи подряд.

Плющев назвал плюсом тот факт, что в финале встретились команды из разных конференций — Восточной и Западной.

«Финал получился хорошим, но на то он и финал. Это две лучшие команды сезона, которые заслуженно победили всех и вышли в финал, где показали добротный хоккей», — сказал Плющев.

Ранее Мостовой возглавил московский «Спартак».

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