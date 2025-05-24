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Мостовой стал тренером «Спартака»

Мостовой возглавил московский «Спартак» из Любительской футбольной лиги
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой на один матч возглавил столичный клуб «Спартак», который выступает в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ). Об этом сообщает Legalbet.

Под руководством Мостового любительский «Спартак» победил ЦСКА из ЛФЛ со счетом 2:1. Перед матчем бывший нападающий дал команде тактическую установку, а затем болел за своих футболистов на бровке.

Мостовой согласился занять эту должность, так как проиграл спор известному журналисту Отару Кушанашвили. Соперники поспорили на исход московского дерби между «Спартаком» и ЦСКА в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Экс-нападающий «Сельты» поставил на победу красно-белых, однако они проиграли со счетом 1:2. По этой причине он был вынужден стать главным тренером любительского «Спартака».

Отар Кушанашвили исполнил роль судьи в любительском дерби и, по собственному признанию, «подсуживал» ЦСКА, однако это не помогло красно-синим победить подопечных Мостового.

Ранее самолет с футболистами «Ахмата» не смог приземлиться в Санкт-Петербурге.

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