Роналдо продал клуб «Вальядолид»

Двукратный обладатель «Золотого мяча» бразилец Роналдо продал контрольный пакет акций испанского футбольного клуба «Вальядолид». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Данная операция подлежит административному разрешению Высшего совета по спорту в соответствии с действующими правилами. Более подробная информация о новом проекте, который ознаменует этот новый этап, будет объявлена ​​в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что контрольный пакет акций был продан североамериканской инвестиционной группе. Представители «Вальядолид» поблагодарили фанатов за оказанную поддержку в ходе процесса.

Роналдо владел «Вальядолидом» с 2018 года.

4 мая клуб проиграл «Барселоне» в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, которая состоялась на стадионе «Хосе Соррилья» в городе Вальядолид, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. За четыре тура до конца национального первенства «Барселона» лидировала в таблице, набрав 79 очков. «Вальядолид» занимал последнее, 20-е место с 16 очками и по итогам сезона должен покинуть высший дивизион Испании.

Ранее клубам РПЛ предложили продавать нежелающих играть за них легионеров.